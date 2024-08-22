Dallas Mavericks koçu Jason Kidd, yeni oyuncusu Klay Thompson'dan beklentilerini açıkladı.



Kidd, medyayla yaptığı son röportajda yeni sezon öncesi takımın oyunu ve sezon öncesi durumuyla ilgili çeşitli konulara değindi.



Tecrübeli koç, kadroya Thompson'ın katılmış olmasıyla Batı Konferansı'nın son şampiyonu için yepyeni fırsatlar ortaya çıkabileceğinden şu ifadelerle bahsetti:



"Klay Thompson olduğu için işi kolay. Bunu zorlaştırmayacağız. Bize gerçekten sahip olmadığımız bir şey kattığına inanıyoruz. Şut atmaktan korkmayan bir adam. Şampiyonluk sahnesi görmüş bir oyuncu. Bu seviyelerin ağırlığını biliyor. Bizler de bir şampiyonluk takımı kurduğumuza inanıyoruz.



Deneyimi ve büyük maçlarda yer almış olmasıyla birlikte, oyunun her iki tarafta da oynayabilmesi söz konusu. Gerçekten büyük şutlar sokabileceğine ve keyifli vakit geçirebileceğine inanıyoruz. Şampiyonluk kazanmış biri olduğu için de ona ayrıca güveneceğiz. Bu yolculuk boyunca onun tavsiyelerine ve liderliğine ihtiyacımız olacak."



İki büyük sakatlıktan dönmüş olan 34 yaşındaki Thompson'ın geçtiğimiz sezon istatistikleri maç başına %43 şut yüzdesiyle 17,9 sayı, 3,3 ribaund ve 2,3 asiste gerilemişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU