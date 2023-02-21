Miami Heat'in yeni forveti Kevin Love, Heat imzasıyla ilgili düşüncelerini açıkladı.



Cleveland Cavaliers rotasyonundaki yerini kaybettikten sonra takımla serbest kalması üzerine anlaşan ve sonrasında Heat tarafından Bam Adebayo'nun yedeği olarak kadroya katılan Love, yeni durağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



Heat, Pazartesi günü Miami'ye gelerek hızlıca antrenmanlara başlamış olan eski All-Star oyuncunun bir videosunu paylaşırken, Love ise düşüncelerini şu şekilde aktardı:



"Evet, kariyerimin üçüncü bölümü. Miami Heat'in bir parçası olabilmek oldukça özel bir durum. Tek istediğim şey kazanmak. Pat Riley'yi, Andy Elisberg'ü, Koç Spo'yu (Erik Spoelstra) ve tüm koçluk ekibini zaten tanıyordum. Sahaya çıkmak için çok heyecanlıyım. Cuma günü tekrar iş başı yapacağız ve ben de o zamana dek salonda çalışıyor olacağım."



Love, bu sezon Cavs ile iyi bir başlangıç yapmış ve beş maçlık bir süreçte 17.0 sayı ve 7.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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