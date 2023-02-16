Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, takımla serbest kalma konusunda anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania ve Jason Lloyd'a göre Cavaliers, tecrübeli forvet Love'ın kontratını ödeyerek 34 yaşındaki oyuncuyu serbest bırakacak.



İşlem tamamlandığında, Doğu Konferansı'nda 32-27'lik derecesiyle yedinci sırada yer alan Miami Heat'in, Love için önemli bir talip olması bekleniyor.



En son 24 Ocak'ta forma giyen ve o zamandan beri 12 maç kaçırmış olan Love, bu sezon oynadığı 41 maçta 20.0 dakika ortalamayla 8.5 sayı ve 6.5 ribaund istatistikleri yakalamıştı.





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