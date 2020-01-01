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Kevin Love, bu geceki ilk maçta yok!

Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, ekibin bu gece Charlotte Hornets'e karşı oynayacağı ilk sezon maçında, sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle oynamayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Cleveland Cavaliers forveti Kevin Love'ın, ekibin bu gece Charlotte Hornets'e karşı oynayacağı ilk sezon maçında, sağ baldırındaki gerginlik nedeniyle oynamayacağı bildirildi.

Takım, Cavs başantrenörü J.B. Bickerstaff'ın kadroda Love'ın olmamaya hazırlandığını söylemesinden saatler sonra, Salı günü Love'ı resmen kadro dışı bırakmıştı.

Bu ayın başlarında Indiana Pacers ile oynanan ilk hazırlık maçında sakatlanmış olan Love, Cleveland'ın sonraki üç maçını kaçırmıştı ve ayrıca ekiple antrenman da yapamamıştı.

Love'ın yerine ilk beşte, yeni sezonda fiziksel olarak daha dinç hissettiğini söylemiş olan Larry Nance Jr.'ın başlaması bekleniyor.


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