Kerem Demirbay: "Biz buradayız kardeş"

Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği maçta ilk golü kaydeden Kerem Demirbay flaş bir paylaşımda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kerem Demirbay: 'Biz buradayız kardeş'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Şubat 2024 00:10
Galatasaray'ın Sparta Prag'ı mağlup ettiği maçta ilk golü kaydeden Kerem Demirbay flaş bir paylaşım yaptı.

Sarı kırmızılı takımın 'dayı' lakaplı yıldızı Demirbay, sosyal medya hesabından galibiyet sonrası "Haydi bastır Galatasaray! En büyüksün Galatasaray!" ifadelerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından bir de hikaye paylaşan başarılı oyuncu, "Biz buradayız kardeş" sözlerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery