31 Ağustos
Başakşehir-Eyüpspor
0-0
31 Ağustos
Gençlerbirliği-Fenerbahçe
1-3
31 Ağustos
Alanyaspor-Beşiktaş
2-0
31 Ağustos
Trabzonspor-Samsunspor
1-1
31 Ağustos
Keçiörengücü-Arca Çorum FK
1-2
31 Ağustos
Pendikspor-Sivasspor
2-1
31 Ağustos
A.Demirspor-Amed Sportif
1-8
31 Ağustos
Serik Belediyespor-Bodrum FK
2-4
31 Ağustos
Wolfsburg-Mainz 05
1-1
31 Ağustos
B. Dortmund-Union Berlin
3-0
31 Ağustos
FC Köln-Freiburg
4-1
31 Ağustos
Brighton-M.City
2-1
31 Ağustos
N. Forest-West Ham United
0-3
31 Ağustos
Liverpool-Arsenal
1-0
31 Ağustos
Aston Villa-C.Palace
0-3
31 Ağustos
Celta Vigo-Villarreal
1-1
31 Ağustos
Real Betis-Athletic Bilbao
1-2
31 Ağustos
Espanyol-Osasuna
1-0
31 Ağustos
Rayo Vallecano-Barcelona
1-1
31 Ağustos
Genoa-Juventus
0-1
31 Ağustos
Torino-Fiorentina
0-0
31 Ağustos
Inter-Udinese
1-2
31 Ağustos
Lazio-Verona
4-0
31 Ağustos
Angers-Rennes
1-1
31 Ağustos
Le Havre-Nice
3-1
31 Ağustos
AS Monaco-Strasbourg
3-2
31 Ağustos
Paris FC-Metz
3-2
31 Ağustos
Lyon-Marsilya
1-0
31 Ağustos
Fortuna Sittard-NEC Nijmegen
3-2
31 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-4
31 Ağustos
PEC Zwolle-FC Utrecht
0-2
31 Ağustos
NAC Breda-Alkmaar
0-1
31 Ağustos
Kaiserslautern-Darmstadt
3-1
31 Ağustos
Magdeburg-Greuther Fürth
4-5
31 Ağustos
Dynamo Dresden-Schalke 04
0-1
31 Ağustos
Gent-Club Brugge
1-1
31 Ağustos
OH Leuven-Standard Liege
1-0
31 Ağustos
Union St.Gilloise-Anderlecht
2-0
31 Ağustos
Genk-Zulte Waregem
3-2
31 Ağustos
Austria Wien-Altach
1-0
31 Ağustos
Hartberg-Rapid Wien
0-1
31 Ağustos
WSG Tirol-Wolfsberger AC
1-1
31 Ağustos
Lausanne-St. Gallen
1-2
31 Ağustos
Young Boys-Lugano
3-1
31 Ağustos
Servette-FC Luzern
2-2
31 Ağustos
Tondela-Estoril
2-2
31 Ağustos
Alverca-Benfica
1-2
31 Ağustos
Santa Clara-Estrela da Amadora
0-0
31 Ağustos
Rio Ave-Braga
2-2
31 Ağustos
Akron Togliatti-Baltika
0-2
31 Ağustos
Lokomotiv Moscow-Samara
2-2
31 Ağustos
CSKA Moskova-FC Krasnodar
1-1
31 Ağustos
Dynamo Makhachkala-Dinamo Moscow
1-0

Kerem Aktürkoğlu: "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübündeyim"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu havalimanında çarpıcı açıklamalar yaptı.

31 Ağustos 2025 23:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kerem Aktürkoğlu: 'Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübündeyim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ve yönetici Hakan Safi, havalimanından açıklamalar yaptı.

Hakan Safi, "Sabah erken saatlerde gittik Lizbon'a. Orada bir bekleyişimiz oldu. Kerem ile buluştuk. Yazılar geldi. Yola çıktık. Yorucu bir gün oldu. Bugün Fenerbahçemiz'e, memleketimize kavuştu. Uzun süredir Kerem ile ilgileniyoruz. Biz Kerem'i çok istedik, ben çok istedim, Kerem bizi daha çok istedi. Bir şekilde gitti geldi gitti geldi, kendisi de ne kadar güzel karakterli olduğunu, memleket sevdalısı olduğunu, çocukluk aşkını gördüm." dedi.

Fenerbahçe yöneticisi, "Kerem Aktürkoğlu çok güzel bir oyuncu, karakterli bir oyuncu, winner bir oyuncu. Kendisini biliyoruz. Benfica'da daha da üstüne koydu. Takımında yıldız olmuş oyuncunun transferi kolay olmuyor." ifadelerini kullandı.


Hakan Safi, "Birkaç kişiye birkaç bir şeyler söylemem gerekiyor. Bugün tatsızlık olmasın diye söylemiyorum. Bugün neşemizi, mutluluğumuzu paylaşalım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Kerem Aktürkoğlu, "Zor bir süreç oldu ama başta başkanımız Ali Koç olmak üzere, sonra başkanımız Hakan Safi bu zor süreçte yanımda oldu. Bu transferi mümkün kıldılar. Ben de çok istedim. Şampiyonluk için buradayım. Taraftarımıza bunun sözünü vermiş olmalıyım. Ben buraya bunun için geldim. Şampiyonluğu armağan edebilmek için geldim. Bu transfer hayırlı olsun." dedi.

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, EN ŞEREFLİ KULÜBÜNE GELDİM"

Milli yıldız, "Türkiye'nin en büyük, en şerefli kulübüne geldim. Bundan sonra camiamız için, Fenerbahçe için elimden gelen her şeyi vereceğim. İnşallah sonu şampiyonluk olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
