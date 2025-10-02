Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Nice'ı konuk etti.



Chobani Stadı'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 2-1'lik skorla kazandı.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 3 ve 25. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Konuk ekip Nice'ın tek golünü ise 37. dakikada penaltıdan Kevin Carlos attı.



KEREM AKTÜRKOĞLU TARİHE GEÇTİ

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe tarihinde ön elemeler haricinde bir Avrupa kupası maçında ilk 25 dakikada 2 gol atmayı başaran ilk futbolcu oldu.

Öte yandan milli yıldız, Fenerbahçe'nin Avrupa Kupaları'ndakikaydetti.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini alarak puanını 3 yaptı. Nice, oynadığı iki karşılaşmadan da puansız ayrıldı.UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Fenerbahçe, Stuttgart'ı konuk edecek. Nice ise Celta Vigo deplasmanına gidecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fransa'nın Nice takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, ligde son oynadıkları Antalyaspor maçının ilk 11'inde değişikliğe gitmedi.



Genç teknik adam Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmada, ligde 2-0 kazandıkları Antalyaspor maçındaki ilk 11'ine Nice karşısında da güvendi.



Nice karşısında kalede yine Ederson'u görevlendiren 40 yaşındaki çalıştırıcı, savunma hattını Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Marco Asensio görev alırken, hücum hattını Anderson Talisca, Dorgeles Nene ve Kerem Aktürkoğlu oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında yine En-Nesyri tercih edildi.



Fenerbahçe'de Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Fred, Alvarez, Yiğit Efe Demir, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Cenk Tosun, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ise yedek soyundu.



BU SENE AYNI 11'LE İLK KEZ



Fenerbahçe, bu sezon aynı 11'le ilk kez üst üste iki maça çıktı.



Sezon başında teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde rotasyona ağırlık veren sarı-lacivertliler, Portekizli teknik adam yönetiminde 6 resmi maça da farklı 11'lerle başladı.



Ardından bir maçı Zeki Murat Göle yönetiminde geçen sarı-lacivertliler, daha sonra Domenico Tedesco ile yola devam etti.



İtalyan çalıştırıcı yönetiminde 5 resmi maç oynayan Fenerbahçe, eksikler nedeniyle bu süreçte de 11 belirlemeyi başaramadı.



Tedesco, eksiklerin tamamlanmasının ardından ligde Antalyaspor'a karşı oynayan 11'i bu sezon ilk defa üst üste 2 karşılaşmada değerlendirmiş oldu.



ALVAREZ DÖNDÜ



Fenerbahçe'nin Meksikalı orta saha oyuncusu Edson Alvarez, 33 gün sonra kadroda yer aldı.



Son olarak 31 Ağustos'ta Gençlerbirliği müsabakasında forma giyen tecrübeli oyuncu, milli takımda sakatlık yaşamıştı.



Uzun süren sakatlığı döneminde 1'i Avrupa Ligi, 4'ü lig olmak üzere 5 maçta takımını yalnız bırakan Alvarez, 33 gün sonra kadroya dahil oldu.



2 EKSİK



Fenerbahçe, Nice karşısında 2 oyuncusundan faydalanamadı.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci İrfan Can Eğribayat ile santrfor Jhon Duran, önemli müsabakada takımlarını yalnız bıraktı.



FENERBAHÇE'DEN NICE YÖNETİMİNE YEMEK



Fenerbahçe yönetimi, maç öncesinde Nice yöneticileri ve UEFA delegesini yemekte ağırladı.



Çengelköy'de bir restoranda gerçekleştirilen dostluk yemeğine başkan vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyeleri Adem Köz, Ertuğrul Eren Ergen, Taner Sönmezer ile OGC Nice Başkanı Fabrice Bocquet, operasyon direktörü Olivier Dall'Aglio, iletişim sorumlusu Nicolas Bernard ve UEFA Delegesi Hristo Zaptyanov katıldı.



Yemeğin ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.



BAŞKAN SARAN, YELKEN ŞUBESİNİ ZİYARET ETTİ



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'ni ziyaret etti.



Fenerbahçe Burnu'nda gerçekleşen ziyarette teknik ve idari ekiple bir araya gelen Saran'a yönetim kurulu üyesi Erdem Sezer de eşlik etti.



Başkan Saran ve yönetici Sezer, başantrenör Ateş Çınar, şube antrenörleri ve çalışanlarla tanıştı. Ziyarette Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nden sorumlu eski yönetim kurulu üyesi Selma Altay Rodopman da hazır bulundu.



TEMSİLCİMİZ KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÖNE GEÇTİ



Karşılaşmanın henüz 3. dakikasında Anderson Talisca kendi yarı sahasında kaptığı topta harika bir pasla Kerem Aktürkoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı ve Kerem'in ceza sahası sol çaprazdan şutunda kalecinin müdahalesi sonrasından top ağlarla buluştu.





Mücadelenin 64. dakikasında Anderson Talisca ve Marco Asensio'nun yerlerine Edson

Alvarez ve Sebastian Szymanski oyuna dahil oldu. Bu değişikliklerin ardından Edson Alvarez,

Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de ilk kez sahaya çıktı.

Mücadelenin 25. dakikasında İsmail Yüksek'in şık pasını ceza sahası sol çaprazda kontrol eden Kerem merkeze yöneldi ve penaltı noktasının önünden kaleye vurdu, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu.Dakikalar 34'ü gösterirken Nice'te Louchet'nin yayın solunda şutunda savunma araya girdi. Sonrasında oluşan karambolde maçın hakemi topun Skriniar'ın eline çarptığını göstererek beyaz noktayı işaret etti.37. dakikada penaltıda topun başına geçen Kevin Carlos topla kaleciyi ters köşelere gönderdi.İlk yarı temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.Nice'te Louchet, 55. dakikada Kerem'i arkadan çekerek düşürünce sarı kart gördü.Temsilcimiz Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, 69. dakikada Clauss'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü.Mücadelenin 89. dakikasında Edson Alvarez'in pasıyla savunma arkasına sarkan En-Nesyri kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çalım denedi, Diouf sağına doğru yatarak net pozisyonda gol şansı vermedi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice ekibi karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.



3. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Talisca'nın ara pasında soldan savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, kaleci Diouf'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.



13. dakikada Nice tehlikeli geldi. Sol kanatta topla buluşan Louchet kale sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından yükselen Carlos'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.



15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında topu alan Talisca, ceza sahası önüne gelip sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta çıktı.



22. dakikada kaleci Diouf'un yumrukladığı top kısa düştü. Talisca'nın göğsüyle indirdiği meşin yuvarlak Kerem Aktürkoğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleye giden topu savunma engelledi.



25. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Asensio'nun pasında topu kapan İsmail Yüksek, ceza sahasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Bu futbolcu, rakibinden sıyrılıp penaltı noktası üzerinden şutunu çekti, savunmaya da çarpan top kalecinin solundan ağlarla buluştu: 2-0.



34. dakikada Nice penaltı kazandı. Hakem Srdjan Jovanovic, ceza sahası içinde oluşan karambolde Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.



37. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Carlos, meşin yuvarlağı Ederson'un solundan filelere yolladı: 2-1.



39. dakikada sağdan kazanılan korner atışında Clauss ceza sahasına ortaladı. Oosterwolde'nin sektirdiği meşin yuvarlağa Gouveia kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp auta çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında konuk ettiği Fransa'nın Nice ekibini 2-1 mağlup etti.



68. dakikada Clauss'un pasında topla buluşan Moffi, ceza yayı üzerinden yerden vurdu kaleci Ederson uzanarak gole izin vermedi.



73. dakikada sağ kanatta topla buluşan Nene son çizgiye inip kale sahası önüne ortaladı. Müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



89. dakikada Alvarez'in savunmanın arasından gönderdiği pasta topla buluşan En-Nesyri, ceza sahasına girip kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden vurdu ancak Diouf gole izin vermedi.



Stat: Chobani



Hakemler: Srdjan Jovanovic, Uros Stojkovic, Milan Mihajlovic (Sırbistan)



Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek (Dk. 73 İrfan Can Kahveci), Asensio (Dk. 64 Alvarez), Talisca (Dk. 64 Szymanski), Nene (Dk. 81 Fred), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 81 Oğuz Aydın), En-Nesyri



Nice: Diouf, Clauss, Bah, Oppong (Dk. 80 Mendy), Bard, Louchet, Vanhoutte, Sanson (Dk. 69 Diop), Gouveia (Dk. 69 Abdi), Boga (Dk. 80 Cho), Carlos (Dk. 59 Moffi)



Goller: Dk. 3 ve Dk. 25 Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Dk. 37 Carlos (Penaltıdan) (Nice)



Sarı kartlar: Dk. 55 Louchet, Dk. 87 Franck Haise (Teknik direktör) (Nice), Dk. 69 İsmail Yüksek, Dk. 77 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 82 Fred (Fenerbahçe)



