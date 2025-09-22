Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'de ilk asist

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı.
Sarı-Lacivertliler'in uzun uğraşlar sonucunda kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, ikinci maçında skor katkısı vermeyi başardı.
Fenerbahçe forması altındaki ilk maçına Trabzonspor deplasmanında çıkan milli futbolcu, dün üçüncü dakikada Marco Asensio'nun attığı golde pası veren isim olmuştu.
