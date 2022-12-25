Dünya Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı.Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu.Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı.