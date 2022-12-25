Kerem Aktürkoğlu'na 'moral' zammı

Galatasaray'da Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem Aktürkoğlu'na 'moral' zammı
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25 Aralık 2022 09:57
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Dünya Kupası arasında Yunus Akgün'ün sözleşmesini uzatan Galatasaray yönetimi, iç transferde Kerem Aktürkoğlu ile yaptığı görüşmelerden henüz sonuç alamadı. Ancak yönetim, Antalya kampında yaptığı hamleyle Kerem'in gönlünü aldı.

Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem, takım arkadaşları adına sorumluluk aldığı için mutlu oldu.

Morallenen yıldız oyuncu, Keçiörengücü maçında oyuna girip turu getiren golün asistini yaptı. 

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