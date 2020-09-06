Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'i zorluyor

Galatasaray'ın Erzincanspor'dan transfer ettiği genç Kerem Aktürkoğlu, Fatih hocanın beğenisini kazandı

Kerem Aktürkoğlu, Fatih Terim'i zorluyor
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06 Eylül 2020 12:36
Cim Bom'un 24Erzincanspor'dan transfer ettiği genç Kerem Aktürkoğlu, Fatih hocanın gözüne girdi.

Fatih Terim, 21 yaşındaki hücumcunun idmanlardaki hırsından ve özgüveninden oldukça memnun. Hem forvet arkası hem de kanatlarda görev yapabilen Kerem, özellikle uzak mesafeden gönderdiği isabetli şutlar ile dikkat çekiyor. Şutör özelliğiyle sıyrılan Kerem, adeta ilk 11 için Fatih Terim'i zorluyor.

 



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