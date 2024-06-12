Luka, 3. maçta tekrar ağrı kesici iğneyle oynayacak

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, NBA Finalleri serisinin 2. maçı öncesinde göğüs sakatlığı nedeniyle yaptırdığı ağrı kesici iğneyi serinin 3. maçından önce de yaptırmasının beklendiği kaydedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Luka, 3. maçta tekrar ağrı kesici iğneyle oynayacak
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12 Haziran 2024 11:25
Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, NBA Finalleri serisinin 2. maçı öncesinde göğüs sakatlığı nedeniyle yaptırdığı ağrı kesici iğneyi serinin 3. maçından önce de yaptırmasının beklendiği kaydedildi.

ESPN'den Tim MacMahon ve Malika Andrews, geçtiğimiz Pazar günü Boston Celtics'e karşı göğüs sakatlığı, sağ diz burkulması ve sol ayak bileği ağrısı nedeniyle Boston Celtics'e karşı alınan 105-98'lik mağlubiyet öncesinde şüpheli olarak listenen Doncic'in 3. maça çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu bildirdiler.

Doncic geçtiğimiz Salı günü muhabirlere "Kendimi iyi hissediyorum. Daha fazla ayrıntı vermek istemiyorum ama iyi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Rahatsızlığına rağmen Doncic NBA Finalleri'nde maç başına 31 sayı, 10.5 ribaund ve 6 asist ortalamalarına sahip.

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