Fenerbahçe'den orta sahaya dev takviye

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Wilfried Ndidi'ye çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den orta sahaya dev takviye
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12 Haziran 2024 08:16
Jose Mourinho hamlesiyle hedef büyülten Fenerbahçe, eldeki kadrou koruyup önemli takviyelerle tüm kulvarlarda başarı için kolları sıvadı.

DEV ADAY NDIDI

Orta sahada öncelikli hedefini Pierre Emile-Hojbjerg olarak belirleyen Fenerbahçe'de ikinci aday ise Wilfried Ndidi.

Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı.

TEMASA GEÇİLDİ

Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi.

36 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfried Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.



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