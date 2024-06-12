Fenerbahçe'den orta sahaya dev takviye

Jose Mourinho hamlesiyle hedef büyülten Fenerbahçe, eldeki kadrou koruyup önemli takviyelerle tüm kulvarlarda başarı için kolları sıvadı.
DEV ADAY NDIDI
Orta sahada öncelikli hedefini Pierre Emile-Hojbjerg olarak belirleyen Fenerbahçe'de ikinci aday ise Wilfried Ndidi.
Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı.
TEMASA GEÇİLDİ
Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfried Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
DEV ADAY NDIDI
Orta sahada öncelikli hedefini Pierre Emile-Hojbjerg olarak belirleyen Fenerbahçe'de ikinci aday ise Wilfried Ndidi.
Nijeryalı yıldızın Leicester ile sözleşmesi bitiyor. İngiliz ekibi, kontratı sona eren diğer oyuncular için veda mesajı yayınlasa da Ndidi için bunu yapmadı.
TEMASA GEÇİLDİ
Ancak sözleşme yenileme görüşmelerinden de sonuç çıkmadı. Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi ile temasa geçtiği kaydedildi.
36 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Leicester City formasıyla 36 resmi maçta süre bulan Wilfried Ndidi bu karşılaşmalarda 6 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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