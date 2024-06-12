Jose Mourinho'dan 7 isim için karar

Jose Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle birlikte yeni sezonun çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de tam 7 isim için takımda kalması kararı verildi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan 7 isim için karar
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12 Haziran 2024 10:47
Fenerbahçe'nin gündemini haftalardır meşgul eden seçim yarışının Ali Koç'un zaferiyle noktalanmasının ardından, sarı lacivertli camiada gözler yeni yönetim kurulundaki görev dağılımlarına ve heyecanla beklenen transfer bombalarına çevrildi.

Ali Koç ve Acun Ilıcalı'nın teknik direktör Jose Mourinho'nun istekleri doğrultusunda transfer hamlelerini bizzat yürüteceği öğrenilirken önceliğin, Avrupa'nın çeşitli takımlarından transfer teklifleri aldıkları bilinen isimleri kadroda tutmak olduğu gelen bilgiler arasında.

7 İSİM KALACAK

Bu bağlamda Fenerbahçe Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Bright Osayi Samuel, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Jayden Oosterwolde'yi elinde tutmaya çalışacak.

Yeni sezonda Türk statüsünde ilk 11 oynayabilecek isimler değer kazanırken Mourinho'nun geçen sezon kiralık oynayan stoper Çağlar Söyüncü'yü de istediği bilgisi geldi.



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