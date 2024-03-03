Almanya'da açılış maçı Turpin'in
Almanya ile İskoçya arasındaki EURO2024'ün açılış maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran Cuma günü başlayacak.
Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki açılış maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Almanya ile İskoçya arasındaki mücadele 14 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
Turnuvanın açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki açılış maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Almanya ile İskoçya arasındaki mücadele 14 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de başlayacak.
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|Macaristan
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