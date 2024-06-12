Sevilla, Nelsson için teklif hazırlığında

Victor Nelsson'ı uzun süredir transfer etmek isteyen Sevilla'nın Danimarkalı stoperle anlaştığı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacağı iddia edildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Sevilla, Nelsson için teklif hazırlığında
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12 Haziran 2024 07:58
Galatasaray'daki ilk sezonundan itibaren Sevilla'nın gözdesi olan Victor Nelsson, bir kez daha La Liga kulübünün radarında.

GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAK

İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak.

15 MİLYON EURO GELİR

Sarı-Kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik patron Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Nelsson, 2 gol kaydetti. 



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