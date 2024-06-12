Sevilla, Nelsson için teklif hazırlığında

Galatasaray'daki ilk sezonundan itibaren Sevilla'nın gözdesi olan Victor Nelsson, bir kez daha La Liga kulübünün radarında.
GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAK
İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak.
15 MİLYON EURO GELİR
Sarı-Kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik patron Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Nelsson, 2 gol kaydetti.
GALATASARAY'A TEKLİF YAPACAK
İspanyol basınına göre Sevilla, Danimarkalı savunmacıyla anlaşmaya vardı ve Galatasaray'a resmi teklif sunacak.
15 MİLYON EURO GELİR
Sarı-Kırmızılılar, bu transferden minimum 15 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Teknik patron Okan Buruk ise Abdülkerim, Sanchez ve Nelsson'u yeni sezonda da kadrosunda görmek istediğini dile getirmişti.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Galatasaray ile 46 maça çıkan Nelsson, 2 gol kaydetti.