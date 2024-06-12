Beşiktaş'a talih kuşu kondu

Beşiktaş'ta kiralıktan dönen oyunculardan olan Javi Montero, transferin gözdesi oldu.
Montero için Süper Lig'den, Avrupa'dan ve Portekiz pazarından teklifler var.
25 yaşındaki İspanyol stoper, yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Genç savunmacının sözleşmesi 2025'te bitiyor.
Geçen sezon kiralık oynadığı Portekiz ekibi Arouca'da 34 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asist yaptı.
Montero için Süper Lig'den, Avrupa'dan ve Portekiz pazarından teklifler var.
25 yaşındaki İspanyol stoper, yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Genç savunmacının sözleşmesi 2025'te bitiyor.
Geçen sezon kiralık oynadığı Portekiz ekibi Arouca'da 34 maçta forma giyerken, 1 gol, 1 asist yaptı.
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