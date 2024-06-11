Lazio'da Igor Tudor'un yerine Baroni!

Igor Tudor ile yollarını yakın zamanda ayıran Lazio, teknik direktör arayışlarına son verdi.
İtalyan ekibi, son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Marco Baroni'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adamla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Verona'nın başında bu sezon 40 maça çıkan Baroni, 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
İtalyan ekibi, son olarak Hellas Verona'yı çalıştıran Marco Baroni'yi takımın başına getirdiğini açıkladı.
Tecrübeli teknik adamla 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Verona'nın başında bu sezon 40 maça çıkan Baroni, 10 galibiyet, 11 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.
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