Mazzulla, Celtics'e 'Pep Guardiola felsefesini' uyguluyor

Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, Celtics'i şampiyonluk yolunda Dallas Mavericks'e karşı NBA Finalleri'nde 2-0 öne taşıyan 'Pep Guardiola felsefesinden' bahsetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Mazzulla, Celtics'e 'Pep Guardiola felsefesini' uyguluyor
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12 Haziran 2024 14:20
Boston Celtics başantrenörü Joe Mazzulla, Celtics'i şampiyonluk yolunda Dallas Mavericks'e karşı NBA Finalleri'nde 2-0 öne taşıyan 'Pep Guardiola felsefesinden' bahsetti.

Mazzulla, Celtics'in TD Garden'daki her iki maçta da galip gelerek 2008'den bu yana ilk kez NBA şampiyonluk yüzüğünü yeniden ele geçirme yolunda, yakın ilişkisi olduğu Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın felsefesini kendi ekibine nasıl uygulamaya çalıştığı konusuna şu şekilde değindi:

"Onun takımlarını nasıl kurduğunu gözlemliyorum, bunu ekipçe analiz ediyoruz ve kendimize uyguluyoruz. Onun otomatizmini gözlemliyoruz ve takımın oyunları ile kontralarını nasıl yönettiklerine bakıyoruz.

'Manchester City kazanırsa, biz de kazanırız.' şeklinde bir kuralım var. Davranışlarından, alçakgönüllülüklerinden, neşelerinden, tutkularından ve iş ahlaklarından bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Süregelen bir öğrenme süreci bu."

Serinin 3. maçı, bu gece Dallas'ta oynanacak.

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