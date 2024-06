TSYD Doğan Turhan Tenis Turnuvası 24 Haziran'da başlıyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi'nin Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği, Küçük Kulüp-TSYD-Doğan Turhan Ege Tenis Turnuvası, 24 Haziran-4 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.



İzmir'de Küçük Kulüp Kortları'nda organize edilecek tenis turnuvası tek erkekler, tek kadınlar ve çift erkekler kategorilerinde olacak. Turnuvaya son katılım tarihi 22 Haziran Cumartesi günü olurken, kayıtlar Küçük Kulüp'te yapılacak. Turnuva, 2014 yılında hayatını kaybeden İstanbul Ekspres Kurucusu ve Onursal Başkanı Doğan Turhan adına düzenlenecek.



Tenisin en prestijli turnuvalarından biri sayılan Wimbledon Tenis Turnuvası'nda teklerde Grand Slam ana tabloda oynayan ilk Türk kadın tenisçi olan İpek Soylu'nun da destek verdiği turnuvanın tanıtım toplantısına Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedik, TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, isim sponsoru İstanbul Ekspres Yönetim Kurulu Başkanı Engin Turhan, duayen gazeteci Korcan Karar, Göztepe'nin efsane futbolcusu Cenap Öztezel, eski Fenerbahçe ve Altay kalecisi Can Barhan, TSYD yönetim kurulu üyeleri ve Turhan Ailesi katıldı.



Emre Sarıgedik, toplantıda yaptığı açıklamada, "Bu yıl 31'incisi yapılacak Küçük Kulüp Tenis Turnuvası'nın Türkiye'nin prestijli turnuvalarından biri olmasından dolayı her zaman seçici olduk. İki değerli kuruluşun turnuvamızda yanımızda olması gücümüze güç kattı. Centilmence mücadele ederek birlikteliğimizi artırmak istiyoruz. Tenis, ayrıca dostluklar ve birlikteliği sağlayan bir spor dalıdır. Hem İzmir hem Ege bölgesindeki sporseverleri turnuvamıza katılmaya davet ediyorum. Çok güzel bir tenis turnuvası olmasını diliyorum" dedi.



Aile olarak 55 yıldan bu yana tenis geçmişine sahip olduklarını vurgulayan Engin Turhan, "TSYD İzmir Şubesi ile birlikte güzel bir organizasyon yöneteceğiz. Başladığımız bir işi geleneksel halede götürmeyi prensip eden bir aileyiz, turnuvayı da geleneksel hale getirmeyi istiyoruz" diye konuştu.



TSYD ŞUBE BAŞKANI KARATAŞ: TSYD SPORUN HER ALANINDA VAR



Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin spora hizmet eden bir kurum olduğuna dikkat çeken TSYD İzmir Şubesi Başkanı Ergin Karataş, "TSYD, Türk basının çatı kuruluşlarından biridir. 61 yıllık bir derneğiz. Spor gazeteciliği insanlar tarafından sadece futbol ile anılsa da TSYD, sporun her alanında yer alan ve yanında olan bir kuruluştur. Bizim için yüzme ve tenis önemli branşlar arasında yer alıyor. Dernek olarak İstanbul Levent'te ve İzmir Urla'daki tesislerimizde spora hizmet eden yüzme havuzlarımız, yine İstanbul'da tenis kortlarımız var. Sporun yanında olan bir kuruluş olarak böylesine güzel bir organizasyonda yer almak bizim için çok değerli. Türk sporuna, tenisine bu turnuva ile katkı sağlamak en büyük isteğimiz. Turnuvayı geleneksel hale getirip, her yıl daha da artan katılımcı sayısı ile çok daha iyi bir organizasyon yapmak istiyoruz. Turnuvada önümüzdeki yıllarda dezavantajlı gençleri ve çocukları tenisle buluşturmayı çok isteriz" ifadelerini kullandı.



Gazeteci Korcan Karar ise yıllardır sporun en önemli paydaşlarından olan TSYD'nin tenise katkı vererek Küçük Kulüp Derneği'yle birlikte düzenlediği organizasyonun önemine dikkat çekti.





