Galatasaray, Osimhen operasyonu için düğmeye bastı

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Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvetin kararına göre hareket edecek. Yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye başladı.
OSIMHEN'E 13 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan ekibine 3 taksit önerildi. Napoli bu teklife sıcak bakarken, Cimbom, oyuncu için de yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor. Avrupa'nın dev kulüpleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Osimhen'in de G.Saray'dan zaman istediği belirtildi.
KALMAZSA İKİ YENİ GOLCÜ
26 yaşındaki yıldız takımda kalmazsa, teknik heyet ve yönetim, İcardi-Morata ikilisi ile yetinmeyecek. Osimhen yerine üst düzey bir golcü takviyesi yapılacak. Bu olası yeni forvet transferi ise Morata'nın ayrılması anlamına geliyor.
6 aydır sahalardan uzak kalan İcardi'ye göre planlama yapmayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona İcardi dışında iki forvetle girecek.
FENERBAHÇE DE MASADA!
F.Bahçe de Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldı ve oyuncunun temsilcileri ile temasa geçti. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gitmesine engel olmak isteyen sarı-lacivertliler, bonservisini ödemeyi taahhüt ederken futbolcuya da G.Saray'ın teklifinin fazlasını vereceklerini söyledi.
Napoli, tüm önerilere açık oldukları yanıtında bulunurken başarılı santrforun temsilcileri ise profesyonel bir şekilde teşekkür etti ve tüm teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
Fenerbahçe bu operasyonu transferlerde birlikte çalıştığı ve İtalya pazarına hakim Mirsad Türkcan ile yapıyor.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Önceliği Osimhen'e veren sarı-kırmızılı kulüp, Nijeryalı forvetin kararına göre hareket edecek. Yönetim, 66 milyonluk Euro'luk (9 milyonu devre arası verildi) teklifini Napoli'ye sundu ve beklemeye başladı.
OSIMHEN'E 13 MİLYON EURO MAAŞ
İtalyan ekibine 3 taksit önerildi. Napoli bu teklife sıcak bakarken, Cimbom, oyuncu için de yıllık 13 milyon Euro ödemeyi planlıyor. Avrupa'nın dev kulüpleriyle görüşmeler yaptığı öğrenilen Osimhen'in de G.Saray'dan zaman istediği belirtildi.
KALMAZSA İKİ YENİ GOLCÜ
26 yaşındaki yıldız takımda kalmazsa, teknik heyet ve yönetim, İcardi-Morata ikilisi ile yetinmeyecek. Osimhen yerine üst düzey bir golcü takviyesi yapılacak. Bu olası yeni forvet transferi ise Morata'nın ayrılması anlamına geliyor.
6 aydır sahalardan uzak kalan İcardi'ye göre planlama yapmayan sarı-kırmızılı takım, yeni sezona İcardi dışında iki forvetle girecek.
FENERBAHÇE DE MASADA!
F.Bahçe de Osimhen için Napoli'nin kapısını çaldı ve oyuncunun temsilcileri ile temasa geçti. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gitmesine engel olmak isteyen sarı-lacivertliler, bonservisini ödemeyi taahhüt ederken futbolcuya da G.Saray'ın teklifinin fazlasını vereceklerini söyledi.
Napoli, tüm önerilere açık oldukları yanıtında bulunurken başarılı santrforun temsilcileri ise profesyonel bir şekilde teşekkür etti ve tüm teklifleri değerlendireceklerini söyledi.
Fenerbahçe bu operasyonu transferlerde birlikte çalıştığı ve İtalya pazarına hakim Mirsad Türkcan ile yapıyor.