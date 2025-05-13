Fenerbahçe, Fred defterini kapatmaya hazırlanıyor. Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha için harekete geçildiği öğrenildi.
Yıldız futbolcunun gelecek sezondan itibaren Süper Lig'de olmasının beklenmediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Gelecek yıl Suudi Pro Ligi'nde mücadele edecek Neom SC'nin sarı lacivertliler'den Sambacı ile görüştüğü belirtiliyor.
Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro civarında bir bonservis beklentisi var. Eğer bu para verilirse Fred'in satışına onay çıkacağı öne sürülüyor.
43 MAÇTA 5 GOLÜ VAR
Takvim'in haberine göre; tecrübeli orta saha ve Suudi kulübünün transfer için fikir alışverişinde bulunmasına Fenerbahçe tarafından izin verildiği aktarılıyor.
Fenerbahçe ile 2027 yazına kadar kontratı bulunan 32 yaşındaki oyuncu ise maaş dengesinin tutturulduğu bir anlaşmaya olumlu yaklaşacak gibi duruyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 43 maça çıkan Fred, 3614 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 8 asistlik önemli bir katkı sağladı. Sambacı, Brezilya Milli Takımı'nda 32 kez forma giydi.
YERİNE ANGUISSA GELECEK
Fred'in ayrılık ihtimalinin kuvvetli olmasından dolayı sarı lacivertlilerin Napoli'den Frank Anguissa'yı ilk sıraya koyduğu öne sürülüyor. Kamerunlu oyuncunun iki yıllık kontrat uzatma opsiyonunun bulunduğu bilgisi mevcut.
GÜNCEL PİYASA DEĞERİ 27 MİLYON EURO
Ancak 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda ayrılmayı planladığı aktarılıyor. Anguissa'nın güncel piyasa değeri 27 milyon Euro olarak öne çıkıyor... Fenerbahçe'nin bonservis ödemeden transferi bitirmek istediği gelen bilgiler arasında.
PERFORMANSI
Çizme basını, güçlü fiziği ile dikkat çeken orta sahaya Monaco ve Chelsea'nin de ilgisinin olduğunu duyurmuştu. Anguissa, bu sezon Napoli formasıyla Serie A ve İtalya Kupası'nda toplamda 35 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol, 5 asistlik performans ortaya koyan merkez orta saha, Napoli'de hocası Conte'nin vazgeçilmez isimleri arasında yer alıyor.
Fenerbahçe'de Fred giderse yerine Napoli'nin yıldızı!
Fenerbahçe, Suudi ekibi Neom SC ile görüşen Fred için 15 milyon Euro talep ediyor. Yerine Napoli'nin yıldızı Anguissa'nın transferi planlanıyor.
Fenerbahçe, Fred defterini kapatmaya hazırlanıyor. Manchester United'dan transfer edilen Brezilyalı orta saha için harekete geçildiği öğrenildi.
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