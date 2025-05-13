Beşiktaş'ta Immobile krizi! Kararı Adalı verecek!

Yeni sezon öncesi kadroda köklü bir revizyona hazırlanan Beşiktaş'ta gözler hücum hattına çevrilmiş durumda.



Başkan Serdal Adalı, gol yollarında kaliteyi artırmak istediklerini daha önce dile getirirken, Ciro Immobile ile yolların ayrılması da gündeme gelmişti.



IMMOBILE'DEN SÜRPRİZ ÇIKIŞ



Ancak İtalyan golcü, Adana Demirspor maçındaki golünün ardından yaptığı açıklamayla kafa karıştırdı. "Burada mutluyum, kendimi artık daha fazla işin içinde hissediyorum. Başkanla da olumlu bir görüşme yaptık. Hakkımda bazı söylentiler çıktı ama bunlar doğru değil" ifadeleriyle takımdan ayrılacağına dair iddiaları yalanladı.



GÖZLER BAŞKAN ADALI'DA



Immobile'nin bu sözleri, yönetim cephesinde sürpriz olarak karşılandı. Sezon sonunda konunun nasıl netleşeceği merak konusu olurken, Başkan Serdal Adalı'nın süreci yakından takip edeceği öğrenildi.











