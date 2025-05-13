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Galatasaray, Boğaz'da şov yapacak!

Şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutlamak isteyen Galatasaray yönetiminin, teknelerle kortej oluşturmak için gerekli çalışmalara başladığı öğrenildi.

calendar 13 Mayıs 2025 09:26 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2025 09:27
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Boğaz'da şov yapacak!
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Kayseri önünde 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Galatasaray'da geri sayım sürüyor.

Yönetim oldukça gizli bir şekilde kutlamalarla ilgili hazırlıklarına da devam ediyor. Son yılların en görkemli organizasyonlarından birisini yapmak isteyen yönetim birden fazla plan üzerinde duruyor.

Yenikapı'da yapılması düşünülen kutlamalar konusunda Valilik ile görüşmelerde bulunan Galatasaray, ses getirecek bir drone şovu için de kolları sıvadı.

Ayrıca Boğaz'da teknelerle yapılacak bir kortej için de hazırlık yapıldığı belirtiliyor. 

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