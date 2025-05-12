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Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş iddiası için açıklama!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili haberleri yalanlayarak, oyuncunun taburcu olmaya hazırlandığını duyurdu.

calendar 12 Mayıs 2025 22:48
Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş iddiası için açıklama!
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Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla alakalı çıkan haberleri yalanladı.

Fenerbahçe açıklamasında; "Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Oda TV'de yer alan haberde Mert Hakan Yandaş'ın enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.

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