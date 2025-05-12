Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş iddiası için açıklama!

Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla alakalı çıkan haberleri yalanladı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Fenerbahçe açıklamasında; "Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Oda TV'de yer alan haberde Mert Hakan Yandaş'ın enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.
Fenerbahçe açıklamasında; "Bugün Oda TV kanalının oyuncumuz Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu ile ilgili yaptığı haber bütünüyle yalandır. Daha önce açıkladığımız gibi başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuz taburcu olmaya hazırlanmaktadır." ifadelerine yer verdi.
Oda TV'de yer alan haberde Mert Hakan Yandaş'ın enfeksiyon sebebiyle ayağının kesilebileceği iddia edilmişti.