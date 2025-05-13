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Nurettin Açıkalın: "Kayserispor mücadelenin adı olmuştur"

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından açıklama yaptı.

calendar 13 Mayıs 2025 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: DHA
Nurettin Açıkalın: 'Kayserispor mücadelenin adı olmuştur'
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-1 yenen Bellona Kayserispor'un kulüp başkanı Nurettin Açıkalın, Kayserispor'un büyük bir mücadele örneği göstererek ligde kalmayı başardığını söyledi.

Maçın ardından, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Açıkalın, Kayserispor'un büyük bir mücadele örneği gösterdiğini belirtti.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Açıkalın, şunları kaydetti:

"Kayserispor taraftarı, Kayserispor küme düşmemiştir. Kayserispor büyük bir mücadele örneği vererek ligde kalmayı başarmıştır. Her şeyden önce bu galibiyet taraftarlarımıza armağan olsun. Taraftarlarımız cefakar, vefakar şekilde, yağmurda, çamurda, soğukta her zaman takımı destekledi. Her çağrıma kulak verdiler, stadı doldurdular. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi bir mücadele örneği gösteriyoruz. Kayserispor tüm Türkiye'ye örnek bir takım olmuştur."

Açıkalın, Kayserispor'un hak ettiği yerlere ulaşacağını anlatarak, "Kayserispor mücadelenin, pes etmemenin adı olmuştur. Burada büyük bir emek var. O formayı terleten büyük yürekler var. Takımımızı küçümseyip averaj takımı olarak görenlere karşı verilen büyük bir cevap var. O yüzden ben herkese çok teşekkür ediyorum. Allah bizi daha güzel günlere ulaştırsın inşallah. Herkesi kulübe davet ediyorum. Gocunmayız, herkesten akıl alırız. Bilmediklerimizi sorarız. Kayserispor hak ettiği noktalara ulaşacaktır. Daha da güzel günler bizi bekliyor. Bu takıma herkes emek vermiştir. Önceki yöneticilerimizin de emeği vardır. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

 

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