Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ederek 3. sıraya yerleşmişti.



Siyah-beyazlılar, kalan 3 haftayı da kayıpsız geçerek, Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor.



TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Öte yandan Ole Gunnar Solskjaer sonrası çıkışa geçen Beşiktaş, yeni sezonda Norveçli hocayla şampiyonluğa oynamak istiyor. Kadro kalitesini yukarı çekmek isteyen yönetim ise rotayı belirledi.



KESENİN AĞZI AÇILACAK



Yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, "Kimsenin tartışmayacağı bir golcü olacak. Hocamız kimi isterse alacağız" diyerek hedef gösterirken, transferde kesenin ağzını açmaya kararlı.



Ciro İmmobile, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu üçlüsünden istediği randımanı alamayan siyah-beyazlılar, taraftarın yüzünü güldürecek bir isim için kolları sıvadı.



BÜTÇE 10 MİLYON EURO'NUN ÜZERİ



Beşiktaş yönetimi kadroya katılacak golcü için 10 milyon Euro'nun üstünde bir bütçe ayırdı. Golcü pazarında Paul Onuachu, Marvin Ducksch gibi isimler anılsa da bu oyuncular öncelik değil



JONAS WIND LİSTENİN YUKARISINDA



Takımı sırtlayacak bir golcü isteyen Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Jonas Wind'in durumunu yakından takip ediyor. 1.90 boyundaki golcü, siyah-beyazlıların golcü listesinin üst sıralarında yer alıyor.



Beşiktaş, listedeki diğer oyuncuların durumuna göre Wind için masaya oturabilir.



12 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLDU



Danimarkalı santrfor, 2022 yılında Kopenhag'dan Wolfsburg'a 12 milyon Euro'ya transfer olmuştu.



PERFORMANSI



Santrfor ve on numara olarak görev yapan Wind bu sezon 35 maçta 11 gol atarken, 4 de gol pası verdi.Kulübüyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jonas Wind, ülkesinin milli takımı ile de 34 maçta 8 gol kaydetti.



