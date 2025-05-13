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Juventus'tan Fenerbahçe için Vlahovic açıklaması

Fenerbahçe'nin golcü transferi için gündeminde olan isimlerden Dusan Vlahovic için Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'den açıklama geldi.

calendar 13 Mayıs 2025 01:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Fenerbahçe için Vlahovic açıklaması
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Fenerbahçe gelecek sezon için kadrosuna yapacağı santrafor takviyesi için çalışmalarını sürdürürken, sarı lacivertli takımın gündemine Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic'in de geldiği iddia edildi.

Juventus Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vlahovic'in takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarını cevapladı.

Beyaz TV'ye konuşan Giuntoli, "Dusan Vlahovic, sezon sonunda Juventus'tan ayrılacak mı?" sorusunu "Şu an bunu bilmiyorum. Onun hakkında bütün kararlar için sezonu sonunu bekliyoruz." şeklinde yanıtladı.

"FENERBAHÇE İLE KONUŞMADIM"

Cristiano Giuntoli, "Fenerbahçe, Vlahovic ile ilgileniyor mu, biliyor musunuz?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Fenerbahçe ile Vlahovic için konuşmadım." sözleriyle yanıt verdi.

SÖZLEŞMESİ VE PERFORMANSI

Juventus ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Vlahovic, bu sezon forma giydiği 39 maçta takımına 14 gol, 5 asistlik skor katkısı verdi.

 

 

 

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