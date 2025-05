2025 NBA playoffları'nda dün gece oynanan iki önemli karşılaşmada New York Knicks ve Minnesota Timberwolves, rakiplerini mağlup ederek serilerde 3-1'lik avantaj yakaladı.



New York Knicks 121 – 113 Boston Celtics



Madison Square Garden'da oynanan Doğu Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında New York Knicks, Boston Celtics'i 121-113 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.



Knicks, üçüncü çeyrekte 14 sayılık farkı kapatarak etkileyici bir geri dönüşe imza attı. Jalen Brunson 39 sayı ve 12 asistle yıldızlaşırken, Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaund ve 4 top çalma ile katkı sağladı. Karl-Anthony Towns ve OG Anunoby ise sırasıyla 23 ve 20 sayıyla galibiyete destek verdi.



Boston cephesinde Jayson Tatum 42 sayıyla mücadele etti ancak maçın sonlarında yaşadığı sağ bacak sakatlığı nedeniyle oyunu terk etmek zorunda kaldı. Bu durum, Celtics'in serideki şansını zora soktu. Knicks, seriyi 14 Mayıs'ta Boston'da oynanacak beşinci maçta sonlandırma fırsatına sahip.







Minnesota Timberwolves 117 – 110 Golden State Warriors



Chase Center'da oynanan Batı Konferansı yarı final serisinin dördüncü maçında Minnesota Timberwolves, Golden State Warriors'ı 117-110 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti.



Anthony Edwards 30 sayı, Julius Randle ise 31 sayıyla galibiyete katkı sağladı. Timberwolves, üçüncü çeyrekte 17-0'lık seriyle farkı açarak maçı kontrol altına aldı.



Warriors'ta Jonathan Kuminga 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Stephen Curry'nin sakatlığı nedeniyle forma giyememesi takımın performansını olumsuz etkiledi. Serinin beşinci maçı 14 Mayıs'ta Minnesota'da oynanacak.