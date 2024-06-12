Beşiktaş'ın yabancılarına teklif yağmuru

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gönderilmek istenen Aboubakar, Amartey, Rosier, Onana, Montero ve Hasic'in yanı sıra Colley, Muleka, Gedson ve Masuaku'ya da talipler çıktı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın yabancılarına teklif yağmuru
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12 Haziran 2024 10:01
Beşiktaş'ta yabancı oyunculara yurt dışından çok sayıda teklif olduğu ortaya çıktı.

Gözden çıkarılan isimlerin yanı sıra kadroda tutulması planlanan birçok oyuncunun Avrupalı kulüplerin radarında olduğu belirlendi.

Kadrosunda 17 yabancısı bulunan siyah-beyazlılar yeni sezonda statü gereği A takım listesine en fazla 12 yabancı yazabilecek. Yeni transferlere yer açabilmek için 9-10 yabancıyla mutlaka yolları ayırmanın hesaplarını yapan yönetim, yurt dışından gelen tekliflerle bu yolda daha da umutlandı.

10 İSME TALİP

Gözden çıkarılan Aboubakar, Amartey, Rosier, Onana, Montero ve Hasic'le ciddi biçimde ilgilenen kulüpler olduğu aktarıldı. Rebic'e ise şimdiye kadar hiçbir ekibin talip olmadığı vurgulandı.

Yeni sezonun planlamasında yer alan Colley, Muleka, Gedson ve Masuaku'nun da talipleri var. Colley'in İtalya'dan, Muleka ve Masuaku'nın Fransa'dan teklif aldığı belirtildi.

Gedson'la ise Suudi Arabistan kulüpleri ilgileniyor. Beşiktaş, Portekizli oyuncuyu satarsa bonservis bedelinin yarısı Benfica'ya gidecek.



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