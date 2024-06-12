Beşiktaş yıldız isimde sona yaklaştı

Beşiktaş yaz transfer döneminde ilk transferini bitirdi. Ocak ayında da kadroya dahil edilmek istenen ancak Valencia'dan ayrılarak Atletico Madrid'e transfer olan Gabriel Paulista, Beşiktaş'ın teklifini kabul etti.
Hasan Arat'ın onay vermesinin ardından Brezilyalı stoperin uçağır ayarlandı. Giovanni van Brockhorst'un da istediği 33 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
MENAJERİNDEN GERİ ADIM
Savunmada ciddi değişime gitmeyi planlayan siyah-beyazlıların bir diğer stoper hamlesi ise Stefan Savic. Bir süredir devam eden görüşmelerde ilk olarak 4 milyon euro ücret isteyen Karadağlı oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, sonrasında Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirterek rakımı 5-6 milyon bandına çekmişti.
Ancak Beşiktaş cephesi, imza parası vermeden bonuslar dahil 3.5 milyon euronun üzerine çıkamayacaklarını bildirince Pelicic geri adım attı.
Taraflar arasında görüşmelerin hızlandığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
Hasan Arat'ın onay vermesinin ardından Brezilyalı stoperin uçağır ayarlandı. Giovanni van Brockhorst'un da istediği 33 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacak.
MENAJERİNDEN GERİ ADIM
Savunmada ciddi değişime gitmeyi planlayan siyah-beyazlıların bir diğer stoper hamlesi ise Stefan Savic. Bir süredir devam eden görüşmelerde ilk olarak 4 milyon euro ücret isteyen Karadağlı oyuncunun menajeri Zarko Pelicic, sonrasında Suudi Arabistan'dan teklif aldıklarını belirterek rakımı 5-6 milyon bandına çekmişti.
Ancak Beşiktaş cephesi, imza parası vermeden bonuslar dahil 3.5 milyon euronun üzerine çıkamayacaklarını bildirince Pelicic geri adım attı.
Taraflar arasında görüşmelerin hızlandığı ve anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
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