Almanya'da Pavlovic yerine Emre Can

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, hastalığı nedeniyle EURO2024'ü kaçırma ihtimali bulunan Aleksandar Pavlovic yerine Emre Can'ı aday kadroya çağırmayı düşünüyor.

Almanya'da Pavlovic yerine Emre Can
Almanya'ya İskoçya ile oynayacağı EURO2024 açılış maçı öncesi kötü haber geldi.

Sky'da yer alan habere göre, Aleksandar Pavlovic ileri düzeyde bademcik iltihabı nedeniyle turnuvayı kaçıracak.

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann'ın, Pavlovic yerine Emre Can'ı aday kadroya çağırmayı düşündüğü belirtildi.

Nagelsmann'ın kararını kısa süre içerisinde duyurması bekleniyor.

Almanya, ev sahibi olduğu EURO2024'te açılış maçınca 14 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya00000000
2Macaristan00000000
3İskoçya00000000
4İsviçre00000000
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