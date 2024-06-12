Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu

Beşiktaş, geçen sezon savunmada beklenen katkıyı veremeyen Colley ile büyük ihtimalle vedalaşacak.
4 MİLYON EURO
Colley'e Arap Yarımadasından 3-4 milyon euro arasında teklifler olduğu ve yönetimin sözleşmesi 2025'te bitecek tecrübeli savunmacının bonservisinden kar edeceği öğrenildi.
Süper Lig'de attığı kafa golleriyle dikkatleri üzerine çekti.
33 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Omar Colley bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.
4 MİLYON EURO
Colley'e Arap Yarımadasından 3-4 milyon euro arasında teklifler olduğu ve yönetimin sözleşmesi 2025'te bitecek tecrübeli savunmacının bonservisinden kar edeceği öğrenildi.
Süper Lig'de attığı kafa golleriyle dikkatleri üzerine çekti.
33 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Omar Colley bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.
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