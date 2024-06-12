Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu

Beşiktaş'ta yeni sezon planlamaları devam ederken Omar Colley'e, Arap Yarımadası'ndan teklifler var.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'a Omar Colley piyangosu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2024 10:31
Beşiktaş, geçen sezon savunmada beklenen katkıyı veremeyen Colley ile büyük ihtimalle vedalaşacak.

4 MİLYON EURO

Colley'e Arap Yarımadasından 3-4 milyon euro arasında teklifler olduğu ve yönetimin sözleşmesi 2025'te bitecek tecrübeli savunmacının bonservisinden kar edeceği öğrenildi.

Süper Lig'de attığı kafa golleriyle dikkatleri üzerine çekti.

33 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maça çıkan Omar Colley bu karşılaşmalarda 8 gollük skor katkısı sağladı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery