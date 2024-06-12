Trabzonspor'da stopere Affengruber

Stefan Savic, Samuel Gigot, Cedric Kipre ve Scott McKenna gibi isimler Trabzonspor'un stoper listesinde bulunurken, gündemde genç ve geleceğe yatırım olarak görülen oyuncuların da olduğu öğrenildi. Bu stoperlerden biri; David Affengruber...
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Sturm Graz ile kontratı sona eren ve Avusturya kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 23 yaşındaki savunmacı, top tekniği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız sezon 12'si Avrupa maçları olmak üzere toplamda 45 resmi karşılaşmada görev yapan Affengruber, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. 1.85 boyundaki Avusturyalı savunmacı, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero mevkisinde de oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Affengruber'in bonservisinin elinde bulunması en büyük avantaj.
ABDULLAH AVCI'DAN OLUMLU RAPOR
Trabzonspor'da scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki stoperin, teknik heyete önerildiği ve Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ
Sturm Graz ile kontratı sona eren ve Avusturya kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 23 yaşındaki savunmacı, top tekniği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor.
Geride bıraktığımız sezon 12'si Avrupa maçları olmak üzere toplamda 45 resmi karşılaşmada görev yapan Affengruber, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. 1.85 boyundaki Avusturyalı savunmacı, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero mevkisinde de oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Affengruber'in bonservisinin elinde bulunması en büyük avantaj.
ABDULLAH AVCI'DAN OLUMLU RAPOR
Trabzonspor'da scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki stoperin, teknik heyete önerildiği ve Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği öğrenildi.
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