Trabzonspor'da stopere Affengruber

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Sturm Graz ile sözleşmesi sona eren 23 yaşındaki savunma oyuncusu David Affengruber ile ilgileniyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'da stopere Affengruber
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12 Haziran 2024 10:21
Son güncelleme 12 Haziran 2024 10:23
Stefan Savic, Samuel Gigot, Cedric Kipre ve Scott McKenna gibi isimler Trabzonspor'un stoper listesinde bulunurken, gündemde genç ve geleceğe yatırım olarak görülen oyuncuların da olduğu öğrenildi. Bu stoperlerden biri; David Affengruber...

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Sturm Graz ile kontratı sona eren ve Avusturya kulübünün yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen 23 yaşındaki savunmacı, top tekniği ve oyun kurma becerisiyle ön plana çıkıyor.

Geride bıraktığımız sezon 12'si Avrupa maçları olmak üzere toplamda 45 resmi karşılaşmada görev yapan Affengruber, 3 gol atarken, 3 de asist yaptı. 1.85 boyundaki Avusturyalı savunmacı, sağ ve sol stoperin yanı sıra ön libero mevkisinde de oynayabiliyor. Piyasa değeri 4 milyon Euro olarak gösterilen Affengruber'in bonservisinin elinde bulunması en büyük avantaj.

ABDULLAH AVCI'DAN OLUMLU RAPOR

Trabzonspor'da scout ekibinin uzun süredir takip ettiği 23 yaşındaki stoperin, teknik heyete önerildiği ve Abdullah Avcı'nın da olumlu görüş belirttiği öğrenildi.



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