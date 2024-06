Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan'a büyük onur

Futbolda yeni sezonda 1'inci Lig'deki tek Ege temsilcisi olacak Manisa Futbol Kulübü Başkanı Mevlüt Aktan, 1'inci Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlığa seçildi.



İstanbul'daki toplantıda başkanlığa getirilen Aktan'ın yardımcılıklarını Erzurumspor Başkanı Ahmet Dal ve Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın'ın yapacağı açıklandı. Manisa FK'yı ve 1'inci Lig kulüplerini temsil edecek olan Mevlüt Aktan, "Kulüplerinin tüm sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları çözmek için çalışacağız" dedi.



1'inci Lig Kulüpler Birliği'nde başkanlık görevi için kulüp başkanlarına teşekkür eden Mevlüt Aktan, "1'inci Lig Kulüpleri Birliği bize çok önemli bir görev verdi. Ben ve yönetimdeki arkadaşlarım 1'inci Lig kulüplerinin tüm sorunlarını yakından biliyoruz. Bu sorunların çözümü konusunda her türlü mücadeleyi vereceğiz. Amacımız kulüplerimizin her an yanında olmak ve kulüplerimizin haklarını sonuna kadar savunmak" açıklamasını yaptı.





