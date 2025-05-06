Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu!

Serdal Adalı, Kadıköy zaferi sonrası takımı tebrik edip 1 milyon euro prim sözü verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Beşiktaş'ta derbi primi belli oldu!
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06 Mayıs 2025 10:22
Son güncelleme 06 Mayıs 2025 10:38

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 1-0 mağlup ettiği tarihi derbi zaferi, Başkan Serdal Adalı ve yönetim ekibine büyük sevinç yaşattı. 

Cezası nedeniyle stadyumda yer alamayan Başkan Adalı, karşılaşmayı Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde takip etti. Maç öncesi takımı uğurlayan Adalı, dönüşte de tesiste teknik heyet ve futbolcuları karşılayarak galibiyeti kutladı. 

"GERÇEK BEŞİKTAŞ'I SAHADA GÖSTERDİNİZ"

Futbolculara hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan Adalı, "Sizlerle gurur duyuyorum. Tartışmaya mahal vermeden, alın terinizle kazandınız. Beşiktaş'ın özüne döndüğünde neler yapabileceğini bir kez daha ispatladınız" ifadelerini kullandı. Sezonun kalan 4 maçını da kazanarak Avrupa Ligi biletini almayı hedeflediklerini belirten Adalı, takımı motive etti. 

KAHRAMANLARA ÖZEL TEBRİK

Kaptanlar Mert Günok, Necip Uysal ve Gedson Fernandes'le ayrıca görüşen Serdal Adalı, özellikle 7 kurtarışla maça damga vuran Mert ve galibiyet golünü atan Gedson'u ayrı tebrik etti. Derbi galibiyeti sonrası belirlenen toplam 1 milyon euro tutarındaki primin kısa sürede oyunculara ödeneceği bildirildi. 

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