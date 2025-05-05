Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Kasımpaşa, 18. dakikada Aytaç Kara ile 1-0 öne geçti. Trabzonspor'un golünü 47. dakikada Danylo Sikan attı.
Bu sonucun ardından Trabzonspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi. Kasımpaşa'nın sahasındaki yenilmezlik serisi dokuz maça yükseldi.
Trabzonspor puanını 46 yaptı, Kasımpaşa 43 puana yükseldi.
Ligin gelecek haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı konuk edecek. Kasımpaşa, Eyüpspor ile Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda (Konuk ekip olarak) puan mücadelesi verecek.
KASIMPAŞA ÖNE GEÇTİ
Kasımpaşa, karşılaşmanın 18. dakikasında öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta Aytaç Kara'nın ceza sahası dışından vuruşu savunmada Batagov'a da çarptı ve ağlara gitti.
KASIMPAŞA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU
Kasımpaşa, karşılaşmanın 30. dakikasında ikinci golü buldu ancak bu gol iptal edildi. Bu dakikada kullanılan köşe vuruşunda Yasin'in kafa vuruşunu kaleci Taha Tepe kurtardı. Devam eden pozisyonda Nuno Da Costa, topu ağlara gönderdi. Da Costa için ofsayt bayrağı kalktı.
MUSTAFA ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Kasımpaşa, karşılaşmanın 38. dakikasında ikinci gole yaklaştı. Bu dakikada gelişen atakta Mortadha Ben Ouanes savunmanın arkasına sarktı ve topla buluştu. Ben Ouanes, Taha Tepe kaleyi terk etmesine rağmen açısı daraldığı için kaleyi düşünmedi ve geriden gelen Aytaç'ı gördü. Aytaç'ın vuruşunda Mustafa Eskihellaç topu çizgiden çıkardı.
KASIMPAŞA ÖNDE
Kasımpaşa, Trabzonspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
FAUL VE İSABETLİ ŞUT YOK!
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk yarıyı faul yapmadan tamamladı. Bordo-mavililer ayrıca ilk yarıda isabetli şut çekemedi.
TRABZONSPOR BERABERLİĞİ BULDU
Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında 47. dakikada beraberlik golünü buldu. Bu dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Danylo Sikan, uzak mesafeden yerden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
KASIMPAŞA TEHLİKELERİ
Trabzonspor'un beraberlik golünün ardından Kasımpaşa, Nuno Da Costa ve Hajradinovic ile önemli pozisyonlar buldu. İstanbul temsilcisi, bu pozisyonları değerlendiremedi.
KASIMPAŞA'DA PENALTI İTİRAZI
Kasımpaşa, karşılaşmanın 63. dakikadasında penaltı bekledi. Bu dakikada Aytaç'ın vuruşunda kaleci Taha Tepe topu kurtardı ancak seken top Batagov'a çarptı. Kasımpaşalı oyuncular, elle oynama ve penaltı bekledi. Hakem Halil Umut Meler, oyunun devam etmesini istedi. Bir süre VAR'la da konuşan
FATİH TEKKE'DEN HAMLE
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 65. dakikada oyuna müdahalede bulundu. Bordo-mavililerde bu dakikada Danylo Sikan ve Ozan Tufan oyundan çıktı. Batista Mendy ve Enis Destan oyuna dahil oldu.
GOLLER OFSAYTA TAKILDI
Trabzonspor, 90. dakikada Simon Banza ile ikinci golü buldu. Bu gol, VAR incelemesinin ardından Banza'dan önce topla oynayan Okay ofsaytta olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Kasımpaşa'nın Aytaç Kara ile uzatmalarda bulduğu gol de ofsayt bayrağının kalkmasının ardından geçerlilik kazanmadı.
KALAN DAKİKALARDA GOL YOK
Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
7. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası sağ çaprazında dar açıdan çıkardığı şutta kaleci Muhammet Taha Tepe gole izin vermedi.
11. dakikada Hajradinovic'in sağdan kullandığı kornerde Yasin Özcan'ın altıpas çizgisinden yaptığı kafa vuruşunda, yere çarparak seken topu kaleci Muhammet Taha Tepe kornere çeldi.
18. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Hajradinovic'in sağdan pasında Aytaç Kara'nın ceza yayında bekletmeden yaptığı vuruşta top Batagov'a çarparak yön değiştirdi ve ağlarla buluştu: 1-0.
38. dakikada lacivert-beyazlılar ikinci gole çok yaklaştı. Hajradinovic'in savunmanın arkasına uzun pasına hareketlenen Ben Ouanes, topu kontrol ettikten sonra kaleci Muhammet'ten sıyrıldı. Vuruş açısını kaybeden Tunuslu oyuncu, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerinde müsait durumda bulunan Aytaç Kara'ya çıkardı. Aytaç'ın bekletmeden çıkardığı şutta Mustafa Eskihellaç, kale çizgisi önünde topa müdahale ederek kornere çeldi.
Kasımpaşa, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)
Trabzonspor'un serisi Kasımpaşa'da sona erdi!
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor, Kasımpaşa ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Trabzonspor'un ligdeki üç maçlık galibiyet serisi sona erdi.
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05 Mayıs 2025 21:54
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 22:02
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 22:02
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