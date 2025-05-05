Lundstram'dan Galatasaray sözleri!

Trabzonspor'da John Lundstram, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Trabzonspor.org
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Lundstram'dan Galatasaray sözleri!
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05 Mayıs 2025 22:16
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 22:19
Trabzonspor'un Kasımpaşa deplasmanında 1-1 berabere kaldığı mücadelenin ardından John Lundstram, açıklamalarda bulundu.

"HER DEPLASMAN ZOR"
Ligdeki her deplasmanın zor olduğunu belirten Lundstram, "Çok zor bir maçtı. Bunun bilincindeydik. Bu ligdeki her deplasman zor. Yeni hocamızla bir gelişim süreci içerisindeyiz. Bu sene en iyi mücadelemizi gösterip önümüzdeki sene şampiyonluk mücadelesi verebileceğimizi göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Lundstram, ligde ve kupada Galatasaray ile oynayacakları maçlar için yaptığı açıklamada "Heyecanlıyız, sabırsızlıkla bekliyoruz. Arka arkaya önemli maçlar oynayacağız. Türkiye Kupası finalini heyecanla bekliyorum çünkü Türkiye'de oynayacağım ilk final olacak." dedi.

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