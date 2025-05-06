Beşiktaş'tan hücuma sürpriz hamle: Marko Livaja!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, kaliteli bir forvet transferi için düğmeye bastı.



Siyah-beyazlılar, Hırvatistan Ligi'nin yıldız ismi Marko Livaja'yı gündemine aldı.



Hem skor üreten hem de arkadaşlarını besleyen oyun tarzıyla dikkat çeken Hajduk Split forması giyen ve 30 Haziran 2027'ye kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki tecrübeli golcünün, İstanbul seçeneğine oldukça sıcak baktığı öğrenildi.



BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLADIĞI TEKLİF 6-7 MİLYON BANDINDA



Livaja, hücum hattında çeşitlilik yaratabilecek potansiyele sahip. Beşiktaş yönetiminin, Livaja için 6-7 milyon euro bandında bir teklif hazırlığında olduğu bildiriliyor.



Görüşmelerin olumlu ilerlemesi halinde, Hırvat futbolcunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak üzere İstanbul'un yolunu tutması bekleniyor.



27 GOLE KATKI YAPTI



Bu sezon Hırvatistan Ligi'nde 32 maça çıkan 1.84 boyundaki Marko Livaja, 17 gol ve 10 asistlik etkileyici bir performans sergiledi.







