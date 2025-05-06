Galatasaray'da kupa mevsimi!

Mayıs ayı ile birlikte Galatasaray, kupa sezonunu açtı. Sarı kırmızılılar, Trabzonspor maçıyla birlikte 1 hafta içerisinde Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı toplam 3 karşılaşmaya iki kupa sığdırabilir.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da kupa mevsimi!
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06 Mayıs 2025 09:49
"Mayıslar Bizimdir" sloganıyla özdeşleşen Galatasaray, sezonun son virajına girilirken yine şampiyonluk havasına büründü. Baharın sonu yaklaşırken kupalarla coşmayı alışkanlık haline getiren Sarı-Kırmızılı ekip, hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşmak için gün sayıyor.

ŞAMPİYONLUK HEDEFİ: TRABZONSPOR

Lig maratonunda bitime dört hafta kala liderliğini sürdüren Galatasaray, Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe'nin olası puan kaybıyla birlikte Sarı-Kırmızılılar, bu kritik karşılaşmada şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edebilir. Eğer rakibi kazanmayı başarırsa bile Galatasaray, gelecek hafta evinde ağırlayacağı Kayserispor karşısında şampiyonluğu garantileme fırsatına sahip olacak.

5 YILDIZ İÇİN 4 PUAN

Şampiyonluk yarışında sona yaklaşan Galatasaray'ın beşinci yıldız hedefi için ihtiyacı olan puan sayısı yalnızca dört. Trabzonspor ve Kayserispor maçlarından alınacak sonuçlarla bu hedefe ulaşmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, iki lig karşılaşması arasında bir kupa finaline daha çıkacak.

BİR HAFTADA İKİ KUPA

14 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası finalinde bir kez daha Trabzonspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, bu zorlu periyotta iki kupa birden kaldırmayı amaçlıyor. Yönetim, beşinci yıldız hazırlıklarına şimdiden başlarken, teknik heyet ve oyuncular ise tamamen kalan maçlara odaklanmış durumda.



 
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