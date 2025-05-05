Trabzonspor'dan hakem tepkisi!

Trabzonspor, Kasımpaşa maçının ardından iptal edilen ikinci gol için hakeme tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com
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Trabzonspor'dan hakem tepkisi!
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05 Mayıs 2025 22:54
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 23:02
Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Trabzonspor, maç sonu hakem kararlarına tepki gösterdi.

Trabzonspor'un paylaşımında, "Yazıklar olsun." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında Simon Banza ile 90. dakikada ikinci golü bulmuş ancak daha sonra Okay ofsaytta olduğu gerekçesiyle bu gol iptal edilmişti.

Trabzonspor'un sosyal medyadan yaptığı bu paylaşım büyük etkileşim aldı.

FATİH TEKKE'DEN DE TEPKİ

Öte yandan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke de maçın ardından, "Hakem kararlarından rahatsız oldum. Verilen, verilmeyen, ofsayt, faul... Tüm kararlardan rahatsız oldum ben." dedi.



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