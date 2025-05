NBA Playoff heyecanı tüm hızıyla sürerken, 5 Mayıs gecesi oynanan yarı final serilerinin ilk maçları büyük çekişmelere sahne oldu. Hem New York Knicks hem de Denver Nuggets, deplasmanda elde ettikleri kritik galibiyetlerle serilere avantajlı başlayan taraf oldu.



New York Knicks 108 – 105 Boston Celtics (1-0)



Doğu Konferansı yarı final serisinin ilk maçında New York Knicks, TD Garden'da Boston Celtics'i uzatmada 108-105 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Knicks, üçüncü çeyrekte 20 sayı gerideyken başlattığı etkileyici geri dönüşle galibiyete ulaştı.



OG Anunoby ve Jalen Brunson, Knicks adına 29'ar sayıyla oynadı. Anunoby, özellikle üçüncü çeyrekteki performansıyla takımını ateşlerken, Brunson son çeyrekteki kritik üçlükleriyle dikkat çekti. Mikal Bridges ise uzatmada yaptığı kritik blok, üçlük ve son saniyede Jaylen Brown'dan çaldığı topla galibiyeti perçinledi.



Celtics cephesinde Jayson Tatum ve Jaylen Brown 23'er sayı kaydederken, takım olarak üç sayı çizgisinin gerisinden 60'ta 15 isabetle oynayarak playoff tarihindeki en fazla üçlük kaçırma rekorunu kırdılar. Jrue Holiday, sakatlıktan dönüş maçında 16 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.



Serinin ikinci maçı 7 Mayıs Çarşamba günü yine Boston'da oynanacak.







Denver Nuggets 121 – 119 Oklahoma City Thunder (1-0)



Batı Konferansı yarı final serisinin ilk maçında Denver Nuggets, Oklahoma City Thunder'ı deplasmanda 121-119 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Maçın son saniyelerinde Aaron Gordon'ın üçlüğüyle öne geçen Nuggets, etkileyici bir geri dönüşe imza attı.



Nikola Jokic, 42 sayı ve 22 ribaundla dominant bir performans sergilerken, Aaron Gordon 22 sayı ve 14 ribaundla oynadı. Russell Westbrook,eski takımı Thunder'a karşı 18 sayıyla katkı sağladı. Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 33 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynarken, Alex Caruso 20 sayıyla katkı verdi. Chet Holmgren'in son saniyelerde kaçırdığı serbest atışlar, Thunder'ın mağlubiyetinde etkili oldu.



Serinin ikinci maçı 7 Mayıs Çarşamba günü Oklahoma City'de oynanacak.