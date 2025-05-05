Bayer Leverkusen'de Alonso yerine Arbeloa!

Xabi Alonso'yu Real Madrid'e göndermeye hazırlanan Bayer Leverkusen, İspanyol teknik adamın yerine arayışlara başladı.



Carlo Ancelotti ile yollarını ayırmaya hazırlanan Real Madrid'de en büyük teknik direktör adayı olarak Xabi Alonso ön plana çıkıyor. Bayer Leverkusen ise Alonso sonrası için çalışmalarını sürdürüyor.



İspanyol basınından COPE'ta yer alan habere göre, Bayer Leverkusen, Real Madrid'e gitmesi beklenen Xabi Alonso'nun yerine Real Madrid U19 Takımı'nın teknik direktörü Alvaro Arbeloa'yı göreve getirmeyi düşünüyor.



Bayer Leverkusen için daha önce de Erik ten Hag iddiası gündeme gelmişti.



Alman ekibi, Alonso sonrası yeni teknik direktörü için zaman kaybetmek istemiyor ve yeni antrenörünü hemen duyurmayı planlıyor.



