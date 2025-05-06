Beşiktaş'a imza attığı gün, şampiyonluk yarışından uzakta kalmış, Avrupa'da kötü sonuçlar almış bir ekip, yüzü gülmeyen taraftar ve gitmek isteyen futbolcu karakteri vardı.
Bir komutan edasıyla her zaman yaptığını Beşiktaş'ta da yaptı ve az zamanda büyük mesafe aldı. Kendi oyun stilini önce futbolculara sonra da sahaya yansıttı. Göztepe'ye kupada elenerek hayal kırıklığı yaşasa da derbilerden zaferlerle ayrıldı.
BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde derbilerde başarılı bir grafik çiziyor. Norveçli çalıştırıcı ile Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında, beraberliğini ise Trabzonspor'a deplasmanında yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam, 6. kez karşılaştığı Mourinho karşısında da 3-2 öne geçti.
SADECE BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEDİ
Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi.
Beşiktaş'ın komutanı: Ole Gunnar Solskjaer!
Oyun, skor, moral ve motivasyon olarak zor günler yaşayan Beşiktaş'ı kısa sürede toparlayarak ayağa kaldıran Ole Gunnar Solskjaer, kupadan elense de derbileri kazanarak taraftarların gönlünde taht kurdu.
Beşiktaş'a imza attığı gün, şampiyonluk yarışından uzakta kalmış, Avrupa'da kötü sonuçlar almış bir ekip, yüzü gülmeyen taraftar ve gitmek isteyen futbolcu karakteri vardı.
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