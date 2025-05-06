Beşiktaş'ın komutanı: Ole Gunnar Solskjaer!

Oyun, skor, moral ve motivasyon olarak zor günler yaşayan Beşiktaş'ı kısa sürede toparlayarak ayağa kaldıran Ole Gunnar Solskjaer, kupadan elense de derbileri kazanarak taraftarların gönlünde taht kurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Beşiktaş'ın komutanı: Ole Gunnar Solskjaer!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Mayıs 2025 10:04

Beşiktaş'a imza attığı gün, şampiyonluk yarışından uzakta kalmış, Avrupa'da kötü sonuçlar almış bir ekip, yüzü gülmeyen taraftar ve gitmek isteyen futbolcu karakteri vardı. 

Bir komutan edasıyla her zaman yaptığını Beşiktaş'ta da yaptı ve az zamanda büyük mesafe aldı. Kendi oyun stilini önce futbolculara sonra da sahaya yansıttı. Göztepe'ye kupada elenerek hayal kırıklığı yaşasa da derbilerden zaferlerle ayrıldı.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde derbilerde başarılı bir grafik çiziyor. Norveçli çalıştırıcı ile Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında, beraberliğini ise Trabzonspor'a deplasmanında yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam, 6. kez karşılaştığı Mourinho karşısında da 3-2 öne geçti.

SADECE BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.