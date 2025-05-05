Real Madrid'de Alaba'ya veda kararı!

Real Madrid, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle David Alaba ile bu yaz yollarını ayırmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Real Madrid'de Alaba'ya veda kararı!
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05 Mayıs 2025 20:08
Real Madrid, David Alaba ile yollarını ayırmak istiyor.

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre, Real Madrid, yaşadığı sakatlıklarla dikkat çeken Alaba ile bu yaz yollarını ayırmayı planlıyor.

Sakatlıktan dönmesinin ardından bu sezon Real Madrid'de 14 maça çıkan Avusturyalı futbolcu, daha sonra tekrar sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

32 yaşındaki futbolcunun Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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