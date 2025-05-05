Piatkowski: "Sahada daha iyi olan taraf bizdik"

Kasımpaşa'da maçın ardından Kamil Piatkowski ve Kevin Rodrigues açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Piatkowski: 'Sahada daha iyi olan taraf bizdik'
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05 Mayıs 2025 22:48
Kasımpaşa'da maçın ardından Kamil Piatkowski ve Kevin Rodrigues açıklamalarda bulundu.

"DAHA FAZLASINI HAK ETMİŞTİK"

Galibiyeti hak ettiklerini belirten Piatkowski, "Çok mutlu değiliz sonuçtan dolayı. Sahada daha iyi olan bizdik ama futbol böyle, bunu kabul etmeliyiz. Daha fazlasını hak ettiğimizi düşünüyorum ama sonunda 1 puan aldık." dedi.

Sahalarındaki iyi formları hakkındaki soruya Piatkowski, "Kendi evimizde çok güçlü maçlar oynuyoruz. Kendi stadyumumuz, kendi evimiz, kendi stadyumumuz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya ve en iyi sonuçları almaya çalışıyoruz." cevabını verdi.

Maçın ardından konuşan Rodrigues, "Zor bir maç olacağını tahmin ediyorduk. İyi bir takıma karşı oynadık. Biz de iyi bir takımız. İyi bir mücadele oldu. Günün sonunda maç da berabere bitti. İyi bir mücadeleydi." dedi.
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