Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor.
Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündemlerinde yer alan Dusan Vlahovic transferinde önemli gelişmeler yaşıyor.
Yaz dönemi öncesinde transfer listesini şekillendiren Fenerbahçe, golcü takviyesi için çalışmalarını derinleştirirken Juventus forması giyen Sırp yıldız Dusan Vlahovic öncelikli hedef konumunda. İtalyan ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali giderek güçleniyor.
JUVENTUS SATIŞA HAZIR
İtalya basınına göre Juventus, Şampiyonlar Ligi vizesi alamazsa maaş yükünü hafifletmek adına Vlahovic'i satış listesine koyacak. Kulüp Devler Ligi'ne katılsa bile Sırp golcünün yeni sözleşmeye yanaşmaması durumunda ayrılığı gündemde kalmaya devam edecek.
PREMİER LİG KULÜPLERİ DE DEVREDE
25 yaşındaki forvete İngiltere'den Arsenal ve Aston Villa'nın ilgisi bulunuyor. Ancak her iki ekip de Vlahovic'e öncelik vermiş değil. Arsenal'in radarında Isak ve Ekitike yer alırken, Aston Villa Marcus Rashford'un bonservisini alma planı yapıyor.
FENERBAHÇE, MENAJERİYLE İLETİŞİMDE
Fenerbahçe cephesinde başkanlık süreci ve Mourinho'nun geleceğine dair belirsizlik sürse de sportif direktör Mario Branco transfer çalışmalarını sürdürüyor. Branco'nun, oyuncunun menajeri Darko Ristic ile temasta olduğu belirtiliyor.
BU SEZON 19 GOLE KATKI VERDİ
Vlahovic, Juventus formasıyla bu sezon 38 karşılaşmada görev aldı. 14 gol atıp 5 asist yapan Sırp forvet, toplamda 19 gole doğrudan katkı sağladı.
Fenerbahçe'de Gözler Vlahovic'te!
Juventus'tan ayrılması beklenen Dusan Vlahovic için Fenerbahçe harekete geçti; Mario Branco, yıldız golcünün menajeriyle temasını sürdürüyor.
Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Fenerbahçe'de transfer hareketliliği hız kesmeden sürüyor.
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