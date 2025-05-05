Burak Yılmaz: "Asla bunu yapmayacağım!"

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından, "Allah izin verirse teknik direktörlük hayatımda hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayacağım." dedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Burak Yılmaz: 'Asla bunu yapmayacağım!'
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05 Mayıs 2025 22:57
Son güncelleme 05 Mayıs 2025 23:37
Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Müsabakada istediklerini sahaya yansıttıklarını belirten Burak Yılmaz, "Çok değerli bir oyun ve maç. Kaybedilmiş 2 puan. Oyunu domine eden, önde basan ve topu alan bir Kasımpaşa olduğunu görüyorum. Bu yüzden mutluyuz ama kaybedilen 2 puan için üzgünüz. Trabzonspor, Fatih abi geldikten sonra farklı bir oyun oynuyor. Oyunu domine etmeye, topu tutmaya ve pas yaparak sonuca ulaşmaya çalışıyorlar. Biz de bunu engellemek için önde bire bir basmayı düşündük. Sonuç dışında muvaffak olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Eksik oyuncuların fazla olması nedeniyle maçta sadece bir değişiklik yaptığını hatırlatan Yılmaz, "Winck hariç yedeklerdeki herkes 17-18 yaşındaydı. Bu bir yakınma değil. Sahaya 11 kişi çıkıyorsak Kasımpaşa tamdır. Gençler de yavaş yavaş süre alacak. Bu skor 2 takıma da yaramadı. Kaybeden tarafın biz olduğumuzu düşünüyorum. Oyuncularıma ve ekibime teşekkür ediyorum. İyi yoldayız. İyi gidiyoruz. Daha iyi olmalıyız. Hedeflerimiz var. Böyle devam etmek zorundayız." diye görüş belirtti.

"HAKEMLER İÇİN KONUŞMAYACAĞIM"

Hakem kararları için görüşü sorulan Burak Yılmaz, "Allah izin verirse teknik direktörlük hayatımda hakemlerle ilgili hiçbir zaman konuşmayacağım. Onlara destek olmak lazım. Bu kadar baskılı ortamda hata yapabilirler. Bizim de canımızı yakıyorlar, bazen rakibin canını yakıyorlar. Bu insanları biraz rahat bırakmak lazım. Türk hakemlerinin sonuna kadar arkasındayım. Saha içerisinde kızıyoruz. Bazen ağzımızdan kötü kelimeler çıkıyor ama bunun da cezasını çekiyoruz. Onlara destek olmak, yardımcı olmak, bu kadar yalnız bırakılmamalarını istiyorum. O yüzden pozisyonlarla ilgili konuşmayacağım." dedi.

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