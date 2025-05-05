Flick: "Lewandowski yedek başlayacak"

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Flick: 'Lewandowski yedek başlayacak'
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05 Mayıs 2025 19:40
Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları Inter rövanşı öncesi basın toplantısında sorulan soruları cevapladı.

"LEWANDOWSKİ KULÜBEDE OLACAK"

Robert Lewandowski'nin kendisini iyi hissettiğini belirten Flick, "Lewandowski'nin yarın yedek kulübesinde başlamasının en iyisi olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"KİMSE NE BAŞARACAĞIMIZI BİLMİYORDU"

Soyunma odasını yönetmek hakkında sorulan soruya Flick, "Onlara baskı yapmam gerektiğini düşünüyor musunuz? Sezon başında, kimse ne başaracağımızı düşünmüyordu. Şimdiden iki şampiyonluğumuz var, şimdi onlardan sadece ne kadar iyi olduklarını göstermelerini istiyorum" dedi.

"FİNAL İÇİN HER ŞEYİMİZİ VERECEĞİZ"

Son olarak Flick, "Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

İspanya'da oynanan ilk maç 3-3'lük beraberlik ile sonuçlanmıştı. Rövanş karşılaşması Giuseppe Meazza'da salı günü oynanacak.
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