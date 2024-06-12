Porzingis, "ciddi" bacak sakatlığı ile günlük değerlendirme altında

Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis'in "ciddi" bacak sakatlığı nedeniyle günlük değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Porzingis, 'ciddi' bacak sakatlığı ile günlük değerlendirme altında
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12 Haziran 2024 11:26
Son güncelleme 12 Haziran 2024 11:33
Boston Celtics pivotu Kristaps Porzingis'in "ciddi" bacak sakatlığı nedeniyle günlük değerlendirmeye alındığı bildirildi.

Celtics koçu Joe Mazzulla, Porzingis'in "ciddi bir sakatlıkla" uğraştığını ancak NBA Finalleri serisinin 3. maçında oynamak için "elinden geleni yaptığını" söyledi.

Boston, Pazar günü Dallas Mavericks'e karşı oynanan 2. maçın üçüncü çeyreğinde sol bacağındaki 'Posterior tibial' tendonu yerinden çıkan Porzinigis'in günlük değerlendirme altında olduğunu duyurdu.

Sakatlığının sağ baldırındaki rahatsızlıkla ilgisi olmadığı bildirilen Porzingis'in bu geceki karşılaşma için resmi olarak 'şüpheli' olarak listelendiği kaydedildi.

Porzingis, Celtics'in 10 playoff karşılaşmasını kaçırdıktan sonra NBA Finalleri serisinin 1. maçı için kadroya geri dönmüş, benchten 20 dakika süre alarak 20 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla harika bir performans sergilemişti.

Letonyalı uzun, 2. maçta yaşadığı sakatlık sonrasında üç dakika daha sahada kalmış ve oyunu terk etmişti.

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