Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, 2018 NBA Finaller MVP'si ödülünü Kevin Durant'e kaptırdığı için soyunma odasında "neredeyse ağladığı" iddia edildi.



Eski NBA oyuncusu Nick Young, "Gil's Arena" podcast'inde eski takım arkadaşı Curry'nin 2018'de Finaller MVP'si ödülünü Durant'e kaptırması sebebiyle neredeyse gözyaşlarını tutamadığını açıkladı:



"KD ve Steph ödül için başa baş gidiyorlardı. Sonra Steph kötü bir maç çıkardı ve Durant de çok iyi oynamıştı. Soyunma odasında Steph takım kazanmış olmasına rağmen başı öne eğilmiş bir şekilde gözyaşlarına boğulmak üzereydi. O ödülü çok istiyordu. Durant de önceki sene kazandığı için, o seneki ödülü onun almasını istiyordu fakat Steph o maçta hiç şut sokamamıştı. Finallerde kaydettiği en düşük sayı miktarıydı."



Warriors, 2018 NBA Finalleri'nde LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavaliers takımıyla eşleşmiş ve seriyi 4-0'lık bir galibiyetle kazanmıştı. Durant bu seride 7 MVP oyu alırken Steph ise yalnızca 4 oy almıştı.



Başlangıçta Curry ve Durant, ilk iki maçta Finaller MVP'si ödülü için başa baş mücadele etmiş olsa da, son iki maçta işler değişmiş, Steph 3. maçta yalnızca 11 sayı bulabilmiş ve Warriors ekibi karşılaşmadan Durant'in 43 sayılık performansı sayesinde galip çıkmayı başarmıştı.



Curry 4. maçta 37 sayı bulmuş olsa da, bu performansı kendisine Finaller MVP ödülünü kazandırmaya yetmemişti.



Steph, kariyerinin ilk Finaller MVP'si ödülünü 2022 yılında dördüncü şampiyonluğunu kazandıktan sonra almayı başarmıştı.





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